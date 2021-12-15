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متحدث الخارجية الإيرانية: الخلافات بشأن القضايا الثنائية انحسرت خلال محادثات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن المؤمل التوصل لاتفاق قريبا

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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