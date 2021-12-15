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كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات درع القدس في قطاع غزة التي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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