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'أجنحة الشام' تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار كراتشي

'أجنحة الشام' تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار كراتشي
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أقلعت صباح اليوم الاربعاء أول رحلة جوية لشركة “أجنحة الشام” للطيران من مطار دمشق الدولي إلى مطار مدينة كراتشي في باكستان.

العالم-سوريا

وتأتي هذه الرحلة ضمن خطة الشركة لتوسيع رحلاتها الخارجية لتصبح الوجهة الـ 14 لطائراتها وفق تصريح مدير التطوير والعلاقات العامة بالشركة أسامة ساطع لـ سانا موضحاً أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وباكستان لتلبية احتياجات المسافرين وتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

ولفت ساطع إلى أن الشركة تعمل على تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تشجيعية بالتوازي مع توسيع شبكة محطاتها الخارجية مبيناً أن الرحلة التي انطلقت عند الساعة السابعة والنصف من دمشق ستصل مطار كراتشي عند الساعة الرابعة عشرة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت كراتشي.

وكانت شركة أجنحة الشام للطيران أعلنت في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار مدينة كراتشي الباكستانية اعتباراً من منتصف كانون الأول الجاري وبمعدل رحلة واحدة مبدئياً “يوم الأربعاء” من كل أسبوع.

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