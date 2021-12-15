ما حقيقة "الطرد المشبوه" قرب السفارة الروسية بواشنطن

العالم-الاميركيتان

وقال متحدث باسم الشرطة: "قدمنا ​​المساعدة لجهاز المخابرات بشأن الحزمة المشبوهة. اكتمل التفتيش ولم يتم العثور على مواد خطرة".

وبحسب "تاس"، أفادت خدمة المخابرات الأمريكية بأن موظفيها وصلوا إلى السفارة "استجابة لمكالمة بخصوص طرد مشبوه". وتم إغلاق الشارع المجاور للسفارة "كإجراء احترازي". وأوضح ممثلو الخدمة أن "إدارة المتفجرات بشرطة واشنطن وصلت إلى مكان الحادث وفحصت الطرد. وقد تم بالفعل إزالة جميع قيود المرور على الطريق".

وبحسب مراسل تاس، فإن الوضع في السفارة هادئ حاليا، وتم رفع الطوق الأمني (الطارئ)، ولا توجد شرطة وعربات إطفاء بالقرب من المبنى.

وكانت قوات الأمن الأمريكية قد طوقت، مساء الثلاثاء، شارعا أمام السفارة الروسية لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه من فوق السياج.