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الدفاع الجوي الايراني: نجحنا في صنع منظومات حديثة

الدفاع الجوي الايراني: نجحنا في صنع منظومات حديثة
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد عن النجاح في صنع منظومات حديثة في مجال الدفاع الجوي.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد صباح اليوم الاربعاء خلال حضوره في منطقة الدفاع الجوي في جنوب البلاد (مجموعة شيراز) وتفقده لمختلف اقسام هذه المجموعة.

وقال العميد صباحي فرد خلال زيارته التفقدية لجهاد الاكتفاء الذاتي بمنطقة الدفاع الجوي جنوب البلاد: ان جهاد الاكتفاء الذاتي تبلور وتطور على مدى اعوام الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وعمل بحول الله وقوته بمسؤوليته بصورة جيدة لغاية الان.

واضاف قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني: لقد عبرنا من مرحلة صنع قطع الغيار ونجحنا في صنع منظومات حديثة وان جهاد الاكتفاء الذاتي يعد الان قسما ابحاثيا ناهضا في قوة الدفاع الجوي.

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