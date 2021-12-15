تفاصيل : جندي أردني يطلق النار على جنود "إسرائيليين" على الحدود

العالم - الأردن

وقال بوخبوط في التفاصيل ان جندي أردني رصد جنود "إسرائيليين" يقومون بدوريات قرب الحدود الأردنية وأطلق نيران تحذيرية تجاههم .

وأفاد مصدر عسكري أن الجندي الأردني أطلق النيران لسبب لا يزال قيد التحقيق، لم ترد قوة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الجندي الأردني‏ ".

وكان الجيش الأردني، نفى اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار على جنود من جيش الاحتلال على الحدود، نافيا صحة هذه الأنباء.

ونقلت قناة المملكة الرسمية الأردنية بيانا لمصدر مسؤول في الجيش الأردني أكد فيه عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود من جيش الاحتلال على الحدود بين الاردن وفلسطين المحتلة.