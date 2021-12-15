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مخيم العروب شمال الخليل.. إصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال

مخيم العروب شمال الخليل.. إصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل.

العالم- فلسطين

وقال رئيس لجنة طوارئ مخيم العروب، عبد الحي جوابرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونصبت حواجز عسكرية ثابتة داخله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال التي رشقتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم إسعافهم ميدانيًّا.

وأضاف جوابرة، أن قوات الاحتلال ركبت الليلة الماضية منصة لإطلاق قنابل الغاز على البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، وباشرت اليوم بإطلاق الغاز بكثافة خلال هذه المواجهات، موضحًا أن نصب الاحتلال للحواجز والنقاط العسكرية داخل المخيم سيرفع وتيرة واعتداءات جنود الاحتلال بحق المواطنين، وسيزيد معاناتهم وحركتهم اليومية.

في سياق منفصل، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، يرافقهم جنود الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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