انقطاع خدمات يوتيوب عن آلاف المستخدمين

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ويتتبع داون ديتكتور، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على يوتيوب، حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

ولم يرد موقع يوتيوب بعد على طلب رويترز للتعليق.

وتسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات أمازون السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعذر الوصول إلى نتفلكس وديزني+ وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في أمازون.

وقال موقع تول تيستر الذي يراجع أدوات الإنترنت إن يوتيوب واجه 65 انقطاعا على مدار الاثني عشر شهرا المنصرمة.

وفي نهاية أبريل الماضي، أفادت تقارير من دول مختلفة حول العالم، بأن عطلا هائلا أصاب موقع ”يوتيوب“، وأثر على مشاهدة البث حول العالم، وجعل من مشاهدة مقاطع الفيديو أمرا صعبا.

وأشارت الشكاوى المسجلة على الموقع المستقل ”DownDetector“، إلى انقطاع البث عالميا.

وعادة ما يكون الموقع المملوك لشركة ”Google“ موثوقا جدا، ولكن آلاف الشكاوى وردت حول الأمر، ويبقى حجم وطبيعة ومدة الانقطاع كلها أمورا غير معروفة.

ولجأ المستخدمون الساخطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للتحقق مرة أخرى من أن الموقع كان خارج الخدمة، وتحسروا على انقطاع الخدمة.

وشارك البعض لقطات شاشة لشاشتهم المقصودة على ”YouTube“، بينما لجأ آخرون إلى الميمات وصور ”GIF“.

وتقول ”ديلي ميل“ إنه يبدو أن الموقع يعاني من خسارة عامة في الوظائف، مع وجود مشكلات في تحميل الصفحة الرئيسية، وتشغيل مقاطع الفيديو وتسجيل الدخول.

ويقوم أكثر من ملياري شخص بتسجيل الدخول إلى يوتيوب، كل شهر، وغالبا ما يُشار إليه على أنه ثاني أكثر مواقع الويب شعبية في العالم، بعد الشركة الأم، ”Google“ فقط.

وتتم مشاهدة أكثر من مليار ساعة من المحتوى يوميا، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن موقع ”يوتيوب“.