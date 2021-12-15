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9 منجزات ايرانية جديدة في مجال الابحاث والتكنولوجيا النووية

9 منجزات ايرانية جديدة في مجال الابحاث والتكنولوجيا النووية
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

برعاية مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ازيح الستار اليوم الاربعاء عن 9 منجزات في المعرض الثاني للمنجزات العلمية والبحثية والتكنولوجية بمركز ابحاث العلوم النووية.

العالم - ايران

وفي مراسم افتتاح المعرض ازيح الستار عن المنجزات التالية وهي: "انتاج وعرض انموذج مطور للمسرع الالكتروستاتيكي ES150"، "نظام التشخيص المباشر وغير المباشر لتسرب الوقود في منظومة مدار اختبار الوقود النووي في مفاعل "الشهيد محسن فخري زادة" الابحاثي (طهران)"، "النموذج الاولي لمنظومة الدفع النفاث للبلازما الباردة لعلاج السرطان"، "صنع غطاءات بوليمرية ذكية ذات قدرة على كشف وحذف الملوثات النووية"، "مرجع المعلومات النووية"، "توليد بذور مهجنة للخيار عن طريق ايجاد نباتات دبل هابلوئید".

كما ازيح الستار عن 3 ادوية مشعة للعلاج ودواء مشع للتشخيص وهي؛ الدواء 177Lu-RM2) 177Lu-Bombesin) للاستخدام السريري في المعالجة الهادفة لسرطان البروستات الاولية GRPR+، والدواء 177Lu-Cetuximab للاستخدام السريري لمعالجة اورام الراس والرقبة، والدواء 177Lu-Zoledronate للاستخدام السريري لتسکین الالم الناتج عن الانبثاثات العظمية، والدواء المشع الببتيدي 99mTc-CXCR4 لتصوير مستقبلات CXCR4 .

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