أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021

العالم-الصحافة الايرانية

*اطلاعات ..

- الوزير عبد اللهيان.. إيران مستعدة للتوصل لإتفاق جيد في مفاوضات فيينا .

* عصر ايرانيان ..

- تأكيد نواب بمجلس الشورى على إلغاء كل أشكال الحظر في مفاوضات إحياء الإتفاق النووي .

* ايران ..

- العراق يبدي إستعداده لتسديد كل قروضه المتأخرة لمشترياته من الغاز لإيران .

* رسالت ..

- رئيس الأركان الفريق باقري.. القوات الإيرانية على أهبة الإستعداد للرد بشكل سريع وحازم على أية تحركات معادية .

* ابرار ..

- الخارجية تحذر في إشارتها لزيارة بينيت للإمارات من أي عمل يكرس الوجود الصهيوني بالمنطقة .

* جام جم ..

- الحكومة الفرنسية تغلق واحدا وعشرين مسجدا بفرنسا بذريعة مكافحة التطرف .

* سياست روز ..

- سكان الجولان المحتل يؤكدون هويتهم السورية وكون الجولان جزء لايتجزأ من التراب السوري .

* كيهان ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بمنطقة أبار النفط بمحافظة ديرالزور السورية .

* حمايت ..

- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تكذب إدعاءات غربية بإنتاج إيران يورانيوما مخصبا بدرجة تسعين بالمئة .

* ابتكار ..

- الناطق باسم الحكومة يؤكد أن هدف إيران في مفاوضات فيينا إلغاء كل إجراءات الحظر .

* قدس ..

- الرئيس الأوكراني يشكك بجدوى تهديدات بايدن بفرض عقوبات على روسيا بشان الأزمة الأوكرانية .

* آفتاب يزد ..

- باكستان تدعو حكومة طالبان الأفغانية لحضور إجتماعات منظمة التعاون الإسلامي .

اهم ما جاء من اراء وتعليقات في الصحف الايرانية اليوم الاربعاء

اهم ما جاء من اراء وتعليقات في الصحف الايرانية اليوم الاربعاء

1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها التي تحمل تساؤل عن (مدى صحة حسابات ماكرون ؟) ..

الرئيس الفرنسي يعول على كسب تأييد القوى والجماعات اليمينية العنصرية المتطرفة لدعم موقف الضعيف في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك عبر تصعيد الضغوط على المسلمين بفرنسا , ولكن .

( نتائج إستطلاعات الرأي العام بفرنسا تقلل جدا من إحتمال بقاء ماكرون لولاية رئاسية ثانية بسبب إتساع الإستياء العام )

وهو استياء يرتبط بفشل سياساته الاقتصادية وبعد تقديم حكومته لاية حلول واقعية لا في المجال الاقتصادي ولا الاجتماعي .

ان ماكرون الذي يواجه تراجعا سريعا لشعبيته في الداخل وانهيار طموحاته في الاتحاد الاوروبي ايضا, يصر بشكل غريب على مواصلة الضغوط على المسلمين بفرنسا ولعل اغلاق السلطات الفرنسية لواحد وعشرين مسجدا بفرنسا احدث مؤشر على ذلك.

ان هذه السياسة الخاطئة قد تعمق عدم ثقة الفرنسيين باهلية وبكفاءة ماكرون وقد تحسم مصيره الانتخابي بصورة مبكرة خاصة بتردد حتى شرائح واسعة من اليمين المتطرف في دعم ماكرون استنادا لضعف سياساته التي حجمت مكانة فرنسا باوروبا.

2- عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الإستقلالية الأوروبية ضرورة لإحياء الإتفاق النووي ) ..

ايران اوضحت موقفها بكل شفافية في مفاوضات فيينا , وهو موقف يؤكد ضرورة رفع الحظر بالكامل والتاكد من تفعيل رفع والغاء الحظر وعندها سيمكن الحديث عن عودة بلادنا للالتزامات التي جمدتها في الاتفاق النووي ردا على انسحاب امريكا منه وتنصل اوروبا من تعهداتها فيه.

( إن على الترويكا الأوروبية التصرف بإستقلالية بعيدا عن الإملاءات الأمريكية إذا ما كانت جادة في إحياء الإتفاق النووي)

وبعبارة اخرى يمكن القول ان احياء هذا الاتفاق بات مرهونا بمدى انتهاج الجانب الاوروبي لسياسة مستقلة في مفاوضا فيينا , فاستقلالية الموقف الاوروبي ستساهم بالضرورة بدفع امريكا باتجاه تغيير مواقفها الخاطئة والعودة للاتفاق النووي بعد الغاء الحظر بالكامل.

3- كيهان ..

صحيفة كيهان طرحت رؤية خاصة في مقالها حول الازمة الاوكرانية وكتبت في مقالها ( أوكرانيا وسط لعبة الأفيال)..

اوكرانيا تحولت لصفحة شطرنج بن روسيا والقوى الغربية , حشود روسية من جانب وتهديدات بعقوبات غربية على روسيا من جانب اخر وسط اجواء تنذر باندلاع حرب في اية لحظة بين روسيا واوكرانيا .

( إن الخيار الوحيد أمام أوكرانيا هو حل المشاكل مع روسيا عبر الحوار المباشر لتفادي تعرض إستقرارها للخطر )

بعد ان بات واضحا ان القوى الغربية لن تخاطر بخوض حرب مباشرة مع روسيا من اجل اوكرانيا.

وفي كل الاحوال يمكن القول بان اوكرانيا تواجه خطر الانزلاق في حرب بمفردها مقابل روسيا وحرب كهذه ستكون كارثة على الشعب الاوكراني في ظل رهان الغرب على استنزاف روسيا في اية حرب كهذه , كما ان اجواء التصعيد الحالية قد تؤدي لاتفاق بين وواشطن وموسكو يتضمن تطمينات غربية واجراءات خاصة لازالة الهواجس الروسية بشان حلف الناتو والاوضاع بشرق اوكرانيا, ومثل هذا الاتفاق قد لايضمن مصالح اوكرانيا بالضرورة .ان هناك حكاية تقول ان صراع الافيال على العشب يدمر المنطقة المعشوشبة بمن فيها كما ان الاتفاق بين الافيال على العشب قد يكون على حساب الاخرين .

4- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( جولة في الشرق ) عن جولة وزير الخارجية الامريكي لبلدان بشرق اسيا ...

تشمل جولة الوزير انتوني بلينكن اندونيسيا وماليزيا وتايلند وذلك في اطار تحرك امريكي جديد يرتبط بايجاد تكتل اقليمي مقابل الصين واكثر مما يرتبط هذا التحرك بعلاقات واشنطن مع هذه البلدان .

( إن الولايات المتحدة تسير في عدة مسارات سياسية وإقتصادية وعسكرية لإيجاد تكتلات إقليمة ودولية مختلفة مقابل الصين)

ومن بين هذه المسارات دعم الطموحات العسكريتارية في اليابان

وكوريا الجنوبية واستراليا وكذلك تشجيع الهند على الانضمام لتكتل اقتصادي تجاري يضم تايلند والفلبين وماليزيا واندونيسيا مقابل الصين والى جانب دعم قدراتها العسكرية . ان امريكا التي تنظر للصين كتهديد اكبر تستخدم كل قدراتها السياسية والاعلامية للتهويل عالميا من قدرات الصين الاقتصادية والعسكرية.

5- ايران ..

في الشان التونسي كتبت صحيفة ايران في مقالها ( خطوات جديدة للرئيس التونسي ضد النهضة )..

الرئيس التونسي قيس سعيد اعلن عن تحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية وذلك في شهر يوليو تموز المقبل كما نوه لاجراء استفتاء عام على الدستور ومدد في خطابه الاخير تجميد البرلمان ..

(تصريحات قيس سعيد الأخيرة جاءت لسحب البساط من تحت الحملات الإنتقادية لحزب النهضة وحلفائه التي تتهمه بالديكتاتورية)

وباضعاف التجرية الديمقراطية بتونس وذلك بعد قرارته بحل الحكومة وتجميد البرلمان .

ان مواقف الرئيس التونسي والقوى والتيارات السياسية المؤيدة له تعتبر نشاطات حزب النهضة الاسلامي الاخواني الميول مجرد استخدام للديمقراطية كوسيلة للاستحواذ على السلطة , وفي كل الاحوال تشهد تونس صراعا في الاطار السياسي حتى الان على الاقل بين قوى وتيارات تعتبر حركة النهضة بزعامة راشى الغنوشي تهديدا للديمقراطية واخرى ترى ان قيس سعيد يتحرك لاقامة ديكتاتورية متخفية بقناع ديمقراطي .