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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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انقلاب الصورة
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استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
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البوصلة
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مصدر اعلامي قريب من المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: طهران ستحتفظ بتسجيلات الكاميرات الجديدة المقرر نصبها في مجمع "تسا" بمدينة كرج
مصدر اعلامي قريب من المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: طهران سمحت وبشكل طوعي بنصب كاميرات جديدة في مجمع تسا في مدينة كرج
أمير عبداللهيان:توصلنا ليل أمس لاتفاق جيد مع الوكالة الدولية والأطراف الأخرى وافقت على أن تكون النصوص الجديدة التي اقترحتها إيران على الطاولة
إيران تزيح الستار عن 9 إنجازات للباحثين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات درع القدس في قطاع غزة التي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة
متحدث الخارجية الإيرانية: الخلافات بشأن القضايا الثنائية انحسرت خلال محادثات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن المؤمل التوصل لاتفاق قريبا
مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد روانجي: بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل والفاعل للإتفاق النووي وليس من خلال اللوم
المطران عطا الله حنا: نؤمن بأن الاحتلال سينهار والشعب الفلسطيني سينتصر قطعا ونأمل أن يكون هذا قريبا
المطران عطا الله حنا: الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال والشعب الفلسطيني هو الضحية لهذا الإرهاب ونحن نرفض الانحياز الغربي له
المطران عطا الله حنا: أدعو جميع المسلمين والمسيحيين والأحرار للاستفادة من مواقع التواصل لإيصال الصورة الحقيقية عما يحدث في فلسطين
فيديوغرافيك
درع القدس.. مناورات لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات عسكرية مختلفة
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الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام اليوم الاربعاء عن انطلاق مناورات درع القدس
تصنيف :
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
حماس
درع القدس
مناورات درع القدس
كتائب الشهيد عز الدين القسـام
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