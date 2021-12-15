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درع القدس.. مناورات لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات عسكرية مختلفة

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام اليوم الاربعاء عن انطلاق مناورات درع القدس

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