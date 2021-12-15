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في تصعيد يشمل الإعتصام..

السودان.. مجلس البجا يحدد موعداً لإغلاق الميناء

السودان.. مجلس البجا يحدد موعداً لإغلاق الميناء
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

حدّد المجلس الأعلى للبجا يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر، موعداً للتصعيد وإغلاق الميناء البحري والطريق القومي، رفضاً لمسار شرق السودان المضمّن في اتفاق جوبا للسلام.

العالم أفريقيا

وأول من أمس الاثنين، أقر اجتماع رفيع بمشاركة الوساطة الجنوبية قيام مؤتمر لشرق السودان وهو ما سارع مجلس البجا برفضه.

وأكد مقرر المجلس عبدالله اوبشار، في تصريح صحفي ليل الثلاثاء، استئناف الاعتصام فى مواعيده المحدده فى التاسع عشر من الشهر الجاري مالم تلغي الحكومة مسار الشرق.

وفي السابع عشر من سبتمبر الماضي، أغلق أنصار الناظر ترك الميناء البحري والطريق القومي للمطالبة بإلغاء مسار شرق السودان وحل الحكومة الانتقالية، وتم فتح الميناء والطريق عقب قرارات الجيش بالاستيلاء على السلطة في 25 اكتوبر الماضي.

وجدد اوبشار رفض مقترح قيام مؤتمر الشرق ونفى تأثير غياب رئيس المجلس الناظر محمد الأمين ترك على عملية الإغلاق.

ومنذ نحو خمسة أيام جرى نقل الناظر ترك للعلاج بالمملكة الأردنية عقب خضوعة لعملية جراحية بمستشفى علياء العسكري بأم درمان.

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