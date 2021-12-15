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مراسل العالم:مجهولون يستهدفون سيارة عسكرية لقوات "قسد" بعبوة ناسفة على طريق بلدة هجين - السوسة بريف دير الزور الشرقي في سورية

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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