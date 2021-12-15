الأطراف الأخرى قبلت أن تكون مقترحات إيران الجديدة على الطاولة في فيينا

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأربعاء خلال ملتقى سفراء ورؤساء ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول الجارة المنعقد في طهران منذ عدة أيام، أعلن أميرعبداللهيان عن التوصل إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الثلاثاء.

وأشار إلى كيفية التعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً إن هذه المنظمة الدولية استخدمت الأداة الفنية في بعض المراحل للتأثير السياسي على مفاوضات فيينا، وأضاف: لقد توصلنا مساء أمس إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنه تبديد بعض الهواجس المزعومة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني وأن يتبعه استمرار المزيد من التعاون المتبادل مع الوكالة.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن في تصريح له مساء الثلاثاء عن إحراز تقدم في المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال خطيب زاده في تصريح لقناة "برس تي في" إن المحادثات بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي، أدت إلى احراز تقدم وتضييق الفجوات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية الإيرانية: لا أريد الخوض في التفاصيل لكن يمكنني أن أتوقع أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم قريبا.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد صرح للصحفيين أمس الثلاثاء في معرض تعليقه على التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن علاقتنا مع الوكالة الدولية تقوم على أساس النظام التأسيسي والقوانين وإجراءات الضمان ومعاهدة حظر الانتشار "إن بي تي" وتقوم الوكالة بمراقبة أنشطتنا.

وأضاف: ما يجري نشره في وسائل الإعلام متعلق بحرب نفسية وقضايا سياسية للطرف الآخر المقابل لنا الذي لا يطيق بأي حال من الأحوال النمو العلمي والتكنولوجي في إيران ويسعى عبر توجيه مثل هذه الاتهامات وإثارة الأجواء والحرب النفسية للإيحاء بأن لنا هدفا غير مبرر وأننا لسنا ملتزمين بموضوع حظر الانتشار النووي.

وكان المدير العام للوكالة الطاقة الدولية قد أدلى بادعاءات جديدة بشأن عمليات التفتيش في إيران تزامنا مع محادثات رفع الحظر في فيينا.

وزعم رافائيل غروسي، مرة أخرى تزامنا مع المفاوضات الجارية حاليا في فيينا لرفع إجراءات الحظر، أن تقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعطي "صورة غامضة" عن البرنامج النووي الإيراني.