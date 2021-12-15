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الحرارة إلى انخفاض وأجواء ماطرة فوق معظم المناطق السورية

الحرارة إلى انخفاض وأجواء ماطرة فوق معظم المناطق السورية
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تستمر درجات الحرارة في سوريا بالانخفاض لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً ماطراً فوق المناطق الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الساحلية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على الأجزاء الشرقية والشمالية بينما تكون متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة الساحلية والشمالية والوسطى .

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