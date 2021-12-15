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مراسل العالم: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية مقبنة غرب تعز وأنباء عن سقوط ضحايا

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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