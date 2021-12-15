مؤتمر جمعية الوفاق في لبنان يثير غضب آل خليفة

العالم - أبناء الديرة

وتطرق البرنامج الى مأساة المعتقلين البحرينيين في سجون النظام البحريني والضغوط التي يمارسها النظام على عوائل واهالي هؤلاء المعتقلين، وكذلك زيادة نسبة القيمة المضافة وتمرير هذه الزيادة في جلسات سرية لمجلس النواب والشورى.

وقال القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور حسين الحداد إن مجلس النواب البحريني لا يمثل الشعب البحريني لان الشعب لم يقم بإختياره بل فرض هذا المجلس عليه، واضاف أن مجلس النواب البحريني لا يملك صلاحية اتخاذ القرار لان كل القرارات تصدر من قبل حاكم البحرين.

واوضح الحداد ان النظام البحريني يستخدم الحالة المرضية التي يعاني منها المعتقلين داخل السجون كسلاح ضغط يمارسه على عوائلهم من اجل التراجع عن موقفهم الثابت والداعم لابنائهم.

وتطرق البرنامج الى مؤتمر جمعية الوفاق البحرينية التي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت والزوبعة التي اثارها النظام البحريني ضد هذا المؤتمر والجمعية بسبب كشفه عن حقائق الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها آل خليفة بحق الشعب البحريني.

واكد الحداد لو كان يوجد في البحرين، حرية للرأي او اي نوع من الديمقراطية لما كان يوجد في سجون البحرين معتقل رأي واحد.

وكشف الحداد ان اكثر من 20 الف معتقل يوجد في سجون البحرين، ومايقارب الف وسبعمائة من هؤلاء المعتقلين هم اطفال ونساء.

واشار الحداد الى ان آل خليفة يلاحق كل المعارضين له في اي مكان وفي اي ارض كانوا، دون اثبات اي تهمة عليهم، غير انهم يطالبون بحق الشعب البحريني المشروع من اصلاحات وديمقراطية، وحرية في الرأي.