صنعاء: الاعدام حدا وتعزيرا لاخطر ارهابيي القاعدة

العالم- اليمن

وقضت المحكمة قي جلستها اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح وحضور القاضي عبدالملك اسحاق ممثل النيابة العامة وعادل الجدري امين سر المحكمة وطه الوجرة امين سر الجلسات بالاعدام قصاصا وحدا وتعزيرا وقطع يد ورجل المتهم وصلبه 3 ايام بميدان السبعين.

كما قضى منطوق الحكم، إلزام المدان بإرجاع الأربع البنادق ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وعلى المجني عليهم الحق في تقديم دعواهم في الحق الشخصي أمام القضاء المختص، والتصدي لمن ذكرهم المدان في القضية.

وتتهم النيابة مصطفى يحيى مسعد العصيمي 28 سنة بالاشتراك في عصابة تنظيم القاعدة المسلحة وتنفيذ أعمال قتل وتفجير ونهب للمواطنين والعاملين في الدولة ومؤسساتها وأقلاق الامن والسكينة العامة ومن بين تلك الجرائم التي قام بارتكابها الاشتراك في عصابة تنظيم القاعدة الارهابي والقيام بمهاجمة الجيش اليمني في زنجبار بأربعة عشر عملية اقتحام بالاسلحة النارية والخفيفة والثقيلة نتج عن ذلك قتل مائة واثني عشر جندي في كل عملية 8 جنود وجرح العديد من افراد الامن والجيش وخطف وحجز حرية العديد منهم.

كما تتهم النيابة المدان العصيمي بقتل مدير قسم الشماسي في محافظة تعز، وخطف واحتجاز آخرين إلى جانب مهاجمة وقتل اثنين من أفراد الحرس الخاص في منطقة الجحملية بتعز.