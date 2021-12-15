الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس السوري يستقبل مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال

الرئيس السوري يستقبل مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال والوفد المرافق.

العالم - سوريا

ودار الحديث خلال اللقاء حول قضية الأطفال الموجودين في مخيمي الهول والروج، حيث تمت مناقشة الخطوات والجهود المشتركة السورية الروسية لإخراج هؤلاء الأطفال من المخيمات على الرغم من العقبات الكثيرة التي تضعها بعض الدول الغربية في هذا المجال.

و أكدّ الرئيس الأسد أنّه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو ملفٌ إنسانيٌ بالدرجة الأولى إلاّ أنّ الغرب يستثمر هذه القضية سياسياً بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنةٍ للإرهاب والفكر المتطرف، معتبراً أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً.

بدورها أشارت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سورية وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات.

روابط ذات صلة

شاهد.. المقداد يسلم دعوة الأسد إلى رئيسي لزيارة دمشق

الرئيس السوري يبعث ببرقية الى الرئيس اللبناني بمناسبة ذكرى الاستقلال

سوريا.. زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في موازنة 2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو ترفض بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا

في تصعيد يشمل الإعتصام.. السودان.. مجلس البجا يحدد موعداً لإغلاق الميناء

الرئيس الجزائري يصل إلى تونس في زيارة دولة تستمر يومين

إيران خودرو"تبرم عقدا لانتاج 2000 سيارة أجرة بالسنغال

هايتي: 62 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج للوقود

تكريم عدد من جرحى الجيش السوري في الحسكة تقديراً لتضحياتهم