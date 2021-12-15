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تكريم عدد من جرحى الجيش السوري في الحسكة تقديراً لتضحياتهم

تكريم عدد من جرحى الجيش السوري في الحسكة تقديراً لتضحياتهم
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد كرم محافظ الحسكة غسان خليل عدداً من جرحى الجيش العربي السوري الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية أثناء التصدي للتنظيمات الإرهابية.

العالم - سوريا

ونقل محافظ الحسكة للمكرمين تحية ومحبة الرئيس الأسد مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدموها في سبيل عزة وكرامة الوطن والدفاع عن ترابه.

وقال خليل “إن هذا التكريم هو من السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء تقديراً لما بذلتموه من تضحيات في سبيل الوطن.. فجراحكم غالية على الوطن وقائده.. والجريح هو من دافع بأغلى ما لديه ليبقى الوطن عزيزاً مصاناً.. لقد قدمتم أروع الأمثلة في الأقدام والتضحية والفداء والشجاعة واستحقيتم هذا التكريم الذي يعكس الاهتمام الكبير بالجرحى وأسرهم وتقديم كل ما يلزم لمساعدتهم لتكون حياتهم كريمة”.

بدوره ثمن الجريح أنور منيف عبد الرحمن من أبناء مدينة القامشلي هذه اللفتة المباركة التي تعكس حرصاً واهتماماً كبيرين من الرئيس الأسد بالجرحى مؤكداً أن هذا التكريم وسام شرف يعلق على صدره وله أثر بالغ في رفع معنوياته وانطلاقة جديدة في حياته.

من جانبه شكر الجريح علي عبد المجيد الكندح من أبناء مدينة الحسكة الرئيس الأسد على الاهتمام الذي يوليه للجرحى وأسر الشهداء لافتاً إلى أن هذا التكريم سيكون له الاثر البالغ في حياته.

يشار إلى أن التكريم شمل ثلاثة من جرحى الجيش العربي السوري وتم تقديم مبالغ مادية لهم تمكنهم من إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة تؤمن لهم ولأسرهم دخلاً مادياً مستقراً.

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تكريم عدد من جرحى الجيش السوري في الحسكة تقديراً لتضحياتهم