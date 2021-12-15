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ارتفاع التضخم البريطاني عند أعلى مستوى منذ عقد

ارتفاع التضخم البريطاني عند أعلى مستوى منذ عقد
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، تسارع نمو مؤشر التضخم بأسعار المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 10 سنوات.

العالم- أوروبا

وقال مكتب الإحصاء الوطني (حكومي) في بيان، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 5.1 بالمئة في الشهر الماضي، قياسًا على 4.2 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق.

وسجل التضخم الشهري 0.7 بالمئة في نوفمبر، مقابل 1.1 بالمئة في أكتوبر السابق له.

وسجل معدل التضخم الأساسي - يستثني أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى - ارتفاعا سنويا بنسبة 4 بالمئة في الشهر الماضي، من 3.4 بالمئة في أكتوبر السابق.

وبدأ الاقتصاد البريطاني يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الثاني من 2021 على أساس فصلي.

ويتجاوز معدل التضخم الحالي مستهدف بنك إنجلترا عند 2 بالمئة، وهو ما قد يدعم بعض المطالب بإنهاء سياسات التحفيز غير المسبوقة المتعلقة بجائحة كورونا.

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