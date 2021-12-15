شاهد: غارات تحالف العدوان تزيد من الضحايا والدمار باليمن

العالم – اليمن

شهداء وجرحى خراب ودمار واسع تخلفها الغارات السعودية المستمرة على اليمن هنا في منطقة حرض في محافظة حجة الحدودية ادعى العدوان السعودي انه دمر مخازن وكهوف تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لكن الحقيقة غير ذلك حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ اسرة المواطن يحيى مهدي حدادي ما ادى الى استشهاد طفلين وإمرأة من الاسرة المكلومة وجرح اثنين اخرين.

الغارات السعودية هنا في حرض احدثت دمارا واسعا في المنطقة وادت الى ابادة اسرة واحراق كل ممتلكاتها وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من اصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي ادت الى بتر يده وقدمه.

في صنعاء ايضا استمر تحالف العدوان في ارعاب المواطنين الابرياء في منازلهم حيث شن عدد من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة ما ادى الى اتساع دائرة الدمار وتفاقم ازمات اليمنيين واوجاعهم وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين اقام ابناء قبائل ارحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حائدة طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهات القتال بالمال والرجال لاجبار العدوان على ايقاف قصفه الهمجي والثأر لدماء الاطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي.

مشايخ القبائل المحتشدة في ارحب اكدت على اهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والمخططات ا لتي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال للدفاع عن اليمن وامنه واستقراره.

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