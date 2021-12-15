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موسكو ترفض بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا

موسكو ترفض بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

نددت موسكو بالبيان الذي حذرت فيه مجموعة السبع الكبار (G7) من خطر "غزو روسيا لأوكرانيا"، وحملت حلف الناتو المسؤولية عن صب الزيت على نار النزاع في منطقة دونباس.

العالم- روسيا

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي اليوم الأربعاء بأن موسكو لم تر أي شيء بناء في بيان مجموعة السبع الأخير، مضيفة أنه يضم "نفس الأطروحات والنقاط والاتهامات القديمة المعلقة على فكرة خاطئة تماما عن أي تحضيرات عسكرية من قبل روسيا بحق أوكرانيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن دول حلف الناتو تواصل تكثيف إمدادات الأسلحة إلى حكومة كييف، واصفا هذا الوضع بأنه مثير للقلق.

وانتقدت المتحدثة بشدة تصريحات مسؤولين أوكرانيين، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي، عن إمكانية تنظيم استفتاء شعبي لتقرير مصير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، حيث لن يسمح لسكانهما بالمشاركة فيه إلا من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف.

ووصفت زاخاروفا هذه الاقتراحات بأنها مجرد "استهزاء"، مضيفة: "يقترح ذلك نفس الأشخاص الذين يصرون على أن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم لم يكن شرعيا وجاء تحت تهديد السلاح".

ولفتت المتحدثة إلى أن كييف في المشاورات الدولية تصر على أنه لا يجوز تقرير مصير أوكرانيا دون مشاركة كييف، مضيفة: "ولذلك عندي سؤال مضاد: هل يمكن تقرير مصير دونباس دون مشاركة دونباس؟".

وذكّرت الدبلوماسية الروسية حكومة كييف بأن اتفاقات مينسك تتطلب تنسيق كافة المعايير الخاصة بتسوية النزاع في دونباس ضمن إطار الحوار المباشر بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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موسكو ترفض بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا

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