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السفارة الروسية ببرلين تندد بالحكم الذي صدر بحق أحد مواطنيها

السفارة الروسية ببرلين تندد بالحكم الذي صدر بحق أحد مواطنيها
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت السفارة الروسية في ألمانيا إن حكم محكمة برلين على مواطن روسي بالمؤبد في قضية مقتل مواطن جورجي "منحاز وذو دوافع سياسية".

العالم- روسيا

وقال السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيشايف، إن قرار المحكمة الصادر ضد المواطن الروسي على خلفية مقتل الجورجي، زليمخان خانغوشفيلي، والذي تزعم السلطات الألمانية أن هياكل الدولة الروسية تقف وراءه "متحيز وذو دوافع سياسية".

وأوضح السفير الروسي أنه "وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية فإن هياكل الدولة الروسية وراء تنظيم مقتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي في برلين في 23 أغسطس 2019. نحن نعتبر هذا الحكم قرارا متحيزا وذا دوافع سياسية وينعكس سلبا على العلاقات الروسية الألمانية، الصعبة بطبيعتها".

وأصدرت محكمة ألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم في قضية قتل المواطن الجورجي خانغوشفيلي.

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السفارة الروسية ببرلين تندد بالحكم الذي صدر بحق أحد مواطنيها