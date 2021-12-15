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الفتح يتهم أمريكا بالكذب بشأن تزويد العراق بمعلومات عن 'داعش'

الفتح يتهم أمريكا بالكذب بشأن تزويد العراق بمعلومات عن 'داعش'
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

اتهم القيادي في تحالف الفتح في العراق جبار المعموري ، اليوم الأربعاء ، القوات الامريكية بالكذب بخصوص تزويد العراق بمعلومات عن تحركات داعش الإرهابي.

العالم - العراق

وقال المعموري ان “امريكا لديها من 5-7 اقمار صناعية لتمشيط كل شاردة وواردة فوق العراق لكن ادعاءها بتزويد الاجهزة الامنية العراقية بمعلومات عن تحركات داعش الارهابي كذبة اخرى يروجها الاعلام المقرب منها”.

وأضاف، أن “كل الاهداف التي تقصف من قبل طيران الجيش والقوة الجوية تاتي من مصادر استخبارية عراقية نصفها من الحشد الشعبي”.

وأوضح أن “تحركات داعش الارهابي من خلال عملياته الاجرامية واختفائه قبل انطلاق العمليات كلها مؤشرات تدلل على امتلاك معلومات تصلها من جهات داعمة له ومنها دولية”.

واشار الى ان “المعركة مع الارهاب يقودها أبناء العراق وحدهم واخراج القوات الامريكية هو بداية نهاية داعش الارهابي الذي يتلقى دعم من جهات عدة من اجل ادامة زخم عملياته الاجرامية”.

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