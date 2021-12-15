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مراسل العالم:شهيدان أحدهما طفل و3 جرحى حصيلة اولية لجريمة طيران العدوان السعودي على منطقة البرح غرب تعز في اليمن

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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