المستشارة الأممية تزور مصراتة الليبية وهذا ما دعت إليه

العالم – أفريقيا

وبحسب وكالة "الاناضول"، جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" تعقيبا على رؤيتها العلم الليبي وهو يرفرف خلال زيارتها لمدينة مصراتة (غرب).

وقالت وليامز: "حال وصولي اليوم (الأربعاء) إلى مدينة ‎مصراتة لفت انتباهي هذا المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عاليا وشامخا، رغم السحب التي تلبد السماء".

وأضافت: "يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا، بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز".

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ثم أخرى برلمانية بعدها بثلاثين يوما.

لكن ثمة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية حول قانوني الانتخاب وتوقيت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوالي، كما أقرها مجلس النواب، أم بالتزامن كما كانت تنص عليه خارطة الطريق، برعاية الأمم المتحدة.

ومنذ أيام، تجري المستشارة الأممية مباحثات مع مسؤولين ليبيين حول سير العملية الانتخابية في محاولة لإزالة المعوقات أمامها.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.