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في حوار خاص مع قناة العالم:

شاهد..صفري يكشف آخر مستجدات وثيقة التعاون بين ايران والصين

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الخارجية الإيرانية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ان الوثيقة بين ايران الصين أصبحت صالحة للتطبيق، ولكن بسبب جائحة كورونا وفرض قيود خاصة على السفر إلى هذا البلد، باتت معظم اتصالاتنا الآن عبر الفيديو والفيديوكونفرانس.

العالم - خاص بالعالم

قال صفري في حديث لبرنامج من طهران على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن مجالات التعاون بين ايران والصين مختلفة بما في ذلك السياحة والحرف اليدوية والطب والمعدات الطبية.

واوضح صفري أن، الوزارات الأخرى أعدت مقدمات التعاون، ونتمنى أن تشكل الزيارة المرتقبة للسيد أميرعبداللهيان إلى الصين خطوة إيجابية للغاية نحو الأمام، وأن تصبح هذه الاتفاقية التي تم تفعيلها مسبقا أكثر فاعلية.

وفي سياق آخر قال صفري أنه تم قبول ايران كعضو في منظمة شنغهاي، كما ان لديها تعاون اقتصادي مع منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، وبالطبع 6 أعضاء من شنغهاي هم أعضاء في منظمة إيكو، لهذا نحاول دمج تعاوننا في مجال أنشطة النقل والتأمين والخدمات المصرفية بين منظمتي شنغهاي وإيكو.

ورأى صفري، أنه يمكن إعطاء الأولوية لتعاون طهران مع هاتين المنظمتين بهدف تعزيز الجيرة وتحقيق أولويات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، والعمل مع هذه الدول في منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شنغهاي لبناء قوة اقتصادية إقليمية قوية.

واشار صفري الى انه يمكن استخدام تجربة شنغهاي في منظمة إيكو، لأن إرادتنا هي تعزيز منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يكون بصالح كل من شنغهاي واقتصادنا واقتصاد البلدان المجاورة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق....

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