بالفيديو.. طهران تدمج تعاونها بين منظمتي شنغهاي وإيكو

العالم - خاص بالعالم

وقال صفري في حديث لبرنامج من طهران على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن بعد قبول ايران كعضو في منظمة شنغهاي، تعاونها االإقتصادي مع منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، تحاول طهران دمج تعاونها في مجال أنشطة النقل والتأمين والخدمات المصرفية بين منظمتي شنغهاي وإيكو.

رأى صفري أنه يمكن إعطاء الأولوية لتعاون مع هاتين المنظمتين بهدف تعزيز الجيرة وتحقيق أولويات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، والعمل مع هذه الدول في منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شنغهاي لبناء قوة اقتصادية إقليمية قوية، مشيراً الى امكانية استخدام تجربة شنغهاي في منظمة إيكو، لأن إرادة طهران هي تعزيز منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يكون بصالح كل من شنغهاي واقتصاد ايران واقتصاد البلدان المجاورة.

وأوضح صفري، ان طهران تحاول من خلال التعاون مع دول الجوار في التصدير والاستيراد وكذلك تصدير الخدمات الهندسية وإنشاء المصافي وتوسيع صناعة البتروكيماويات، أن تقلل اعتمادها على الخارج مثل خفض مبيعات النفط، موضحًا ان ايران إذا تمكنت من تكرير كل طاقتها الإنتاجية للنفط وبيع منتجاتها، فهذا سيجعلنا مستقلين، وترون أنه يمكنهم الآن بسهولة فرض عقوبات على مبيعات النفط، ولكن في مجال البتروكيماويات هناك إمكانية أقل للعقوبات.

وأكد صفري،، انه من خلال التعاون الإقتصادي وتنمية الإنتاج وتصدير الخدمات الهندسية والاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات تحاول طهران تحييد العقوبات، على سبيل المثال نفس الحظر المفروض على البنزين أدى لدينا إلى نمو وتطوير التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك في مجال النانو والتكنولوجيا الحيوية و الإشعاع والـ آي تي.. نحن لدينا الآن أفضل المنصات، وننتج أفضل أدوية BAU، وقد جعلتنا احتياجاتنا مكتفين ذاتيا في هذه المجالات.

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