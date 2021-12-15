الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فرنسا تشدد على ضرورة إجراء "مناقشات جوهرية" لحل الأزمة بين موسكو وكييف

فرنسا تشدد على ضرورة إجراء
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إلى إعادة المشاركة في "مناقشات جوهرية" من أجل الوصول إلى حل سياسي بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

العالم- أوروبا

ونقلت وكالة "رويترز" عن لودريان قوله إن "الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بشأن الوضع بين أوكرانيا وروسيا تشمل تحرير السجناء وإعادة فتح نقاط المرور والتأكيد على وقف إطلاق النار".

وكانت دول مجموعة السبع الكبرى دعت في بيان لها، يوم الأحد، روسيا لـ"خفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية" لحل الأزمة مع أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد في وقت سابق الخطوط الحمراء بالنسبة للوضع في أوكرانيا، وهي زيادة تقدم حلف "الناتو" إلى الشرق، ونشر أسلحة هجومية في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. نذر مواجهة روسية أوكرانية مع استمرار حشد القوات

موسكو ترفض بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا

روسيا: دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رحل مظلومًا مبعدًا عن وطنه... ائتلاف 14 فبراير ينعى الرادود الحسيني أمير الموسوي

أبل تكشف عن تحديث آيفون الجديد

قيادتا أمل وحزب الله: معرفة الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت تكون بإلتزام القضاة بقواعد الدستور والقانون

نائب وزير الخارجية الإيرانية في حديث مع قناة العالم: خطوط إيرانية عريضة بالتعاون مع دول الجوار لتحييد الحظر الغربي + فيديو

مجلس الشعب السوري يناقش عدداً من مشاريع القوانين

3 مراسيم للرئيس الأسد لرفع رواتب وأجور و تعويضات الموظفين