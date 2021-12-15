فرنسا تشدد على ضرورة إجراء "مناقشات جوهرية" لحل الأزمة بين موسكو وكييف

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ونقلت وكالة "رويترز" عن لودريان قوله إن "الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بشأن الوضع بين أوكرانيا وروسيا تشمل تحرير السجناء وإعادة فتح نقاط المرور والتأكيد على وقف إطلاق النار".

وكانت دول مجموعة السبع الكبرى دعت في بيان لها، يوم الأحد، روسيا لـ"خفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية" لحل الأزمة مع أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد في وقت سابق الخطوط الحمراء بالنسبة للوضع في أوكرانيا، وهي زيادة تقدم حلف "الناتو" إلى الشرق، ونشر أسلحة هجومية في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.