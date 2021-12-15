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رحل مظلومًا مبعدًا عن وطنه...

ائتلاف 14 فبراير ينعى الرادود الحسيني أمير الموسوي

ائتلاف 14 فبراير ينعى الرادود الحسيني أمير الموسوي
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

نعى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، الرادود الحسيني «السيد أمير الموسوي»، والذي رحل في إحدى مستشفيات مدينة مشهد المقدسة يوم الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي استقر فيها بعد إبعاده قسرًا عن وطنه البحرين.

العالم- البحرين

وقال الائتلاف في بيان نعيه، «لقد أقدم النظام الخليفي الفاقد للشرعية، على إسقاط جنسية الراحل ابن العاصمة المنامة، لأسبابٍ سياسية وطائفية مقيتة، وتبع ذلك إبعاده قسرًا عن وطنه مع شقيقيه في الأول من فبراير/ شباط 2018، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان، لتبدأ في هذا التاريخ رحلة معاناةٍ جديدة للرادود الفقيد».

وأضاف أن المنامة عرفته رادودًا فذًا خلوقًا خادمًا لآل البيت «عليهم السلام»، إذ عاش حياته ملتصقًا بالمآتم والمواكب، ونذر نفسه لخدمة الإسلام المحمدي الأصيل.

وعبر الائتلاف عن تعازيه لشعب البحرين، وأهل الفقيد الراحل وذويه بهذا المصاب الأليم، سائلًا الله عز وجل أن يتفقده بواسع رحمته، ويحشره مع أحبابه من آل البيت «عليهم السلام».

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