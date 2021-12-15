مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة لجهود مواجهة فيروس كورونا، أستريد كورنيف "نحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع ونعمل مع الوكالات المناسبة.

وأشارت الوزارة إلى أن الرجل يعتقد أنه زار عدة مراكز تحصين وتم الدفع له مقابل الحصول على الجرعات في ظل القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على غير المطعمين حيث لا يتم إمداد مراكز التحصين سوى بالاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.

وقالت كورنيف إن انتحال هوية شخص آخر وتلقي العلاج الطبي أمر خطير ويعرض من قام بهذا الفعل ومن انتحل شخصيته للخطر.

من جانبها قالت عالمة اللقاحات من جامعة أوكلاند هيلين بيتوسيس هاريس إنه لا توجد بيانات محددة حول استخدام اللقاح بهذه الطريقة لكن من غير المحتمل أن يتعرض الرجل لأضرار جسيمة، وفقاً لما ذكرته "الغارديان".

وأشارت هاريس إلى أن هذه الحالة لم تكن حالة منعزلة مضيفة أنها سمعت عن أشخاص يقدمون أموالا للآخرين لتلقي اللقاح نيابة عنهم بسبب سياسات التلقيح الصارمة في نيوزيلندا، حيث لا يُطلب من الأشخاص إبراز بطاقة هوية تحمل صورة عند الحصول على اللقاح من أجل جعل العملية في المتناول قدر الإمكان.

واستنكرت هاريس سلوك بعض الناس في إغراء ذوي الحاجة لتحمل الخطر بدلاً منهم مقابل دفع بعض الأموال لهم.