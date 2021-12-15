الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد

مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

تحقق السلطات الصحية النيوزيلندية في مزاعم بأن رجلاً تلقى ما يصل إلى 10 جرعات من التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في يوم واحد نيابة عن أشخاص آخرين.

العالم- منوعات

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة لجهود مواجهة فيروس كورونا، أستريد كورنيف "نحن قلقون للغاية بشأن هذا الوضع ونعمل مع الوكالات المناسبة.

وأشارت الوزارة إلى أن الرجل يعتقد أنه زار عدة مراكز تحصين وتم الدفع له مقابل الحصول على الجرعات في ظل القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على غير المطعمين حيث لا يتم إمداد مراكز التحصين سوى بالاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.

وقالت كورنيف إن انتحال هوية شخص آخر وتلقي العلاج الطبي أمر خطير ويعرض من قام بهذا الفعل ومن انتحل شخصيته للخطر.

من جانبها قالت عالمة اللقاحات من جامعة أوكلاند هيلين بيتوسيس هاريس إنه لا توجد بيانات محددة حول استخدام اللقاح بهذه الطريقة لكن من غير المحتمل أن يتعرض الرجل لأضرار جسيمة، وفقاً لما ذكرته "الغارديان".

وأشارت هاريس إلى أن هذه الحالة لم تكن حالة منعزلة مضيفة أنها سمعت عن أشخاص يقدمون أموالا للآخرين لتلقي اللقاح نيابة عنهم بسبب سياسات التلقيح الصارمة في نيوزيلندا، حيث لا يُطلب من الأشخاص إبراز بطاقة هوية تحمل صورة عند الحصول على اللقاح من أجل جعل العملية في المتناول قدر الإمكان.

واستنكرت هاريس سلوك بعض الناس في إغراء ذوي الحاجة لتحمل الخطر بدلاً منهم مقابل دفع بعض الأموال لهم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

علماء يكتشفون سر"أوميكرون".. يتكاثر 70 مرة أسرع من"دلتا"

مودرنا تحذر من متحور جديد من كورونا

عداد وفيات کورونا في لبنان في ارتفاع و السبب كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كتائب القسام تطلق مناورات "درع القدس"

بالفيديو..صفري يكشف استراتيجية اقتصادية جديدة لطهران مع جيرانها

جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي في مقبنة بتعز

غانتس يدخل العزل بعد تشخيص إصابة بكورونا بين أحد مساعديه

روسيا تسلم إلى الولايات المتحدة اقتراحاتها بشأن "الضمانات الأمنية"

البنتاغون: بوتين لم يتخذ بعد قراره حول أوكرانيا ونحاول التأثير عليه