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مهدي صفري: النظرة للسياسة الخارجية في الحكومة الجديدة متزنة وان الاولولية هي للتعاون الاقتصادي مع دول الجوار

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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