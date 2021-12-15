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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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مهدي صفري: نحن جادون في المفاوضات في فيينا ونامل للتوصل لنتائج جيدة
مهدي صفري: الاتفاقية الاستراتيجية بين ايران والصين تم توقيعها لكن الجائحة حددت مجالات التواصل وان ارضيات التعاون جاهزة
مهدي صفري: نسعى لتعزيز التعاون مع دول الجوار كالخدمات الهندسية
مهدي صفري: الحكومة الجديدة تسعى لرفع مشاكل التعرفات الجمركية باعتبارها الحجر الاساس للتجارة
مهدي صفري: تم قبول ايران في منظمة شنغهاي ونسعى للعمل في مجال التجارة العابرة مع الدول الاعضاء
مهدي صفري: يمكن توطيد علاقاتنا مع دول الجوار خلال السنوات الاربعة القادمة عبر الطرق البرية وسكك الحديد
مهدي صفري: قائد الثورة الاسلامية ومنذ سنوات اكد على منح الاولوية الى دول الجوار وان الحكومة السابقة لم تضعها في اولوياتها
مهدي صفري: اوجدنا مناطق اسواق حرة في المناطق الحدودية لتصدير منتجاتنا الى الدول المجاورة
مهدي صفري: مستعدون لايجاد الخط السريع بين خسروي الايرانية وبغداد في العراق ومنها الى سورية
مهدي صفري: ايران تقع في نقطة استراتيجية تربط الشمال بالجنوب واسيا باوروبا
مهدي صفري: مستعدون لايجاد الخط السريع بين خسروي الايرانية وبغداد في العراق ومنها الى سورية
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش
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