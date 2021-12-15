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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث القوات اليمنية: القوة الصاروخية تتمكن من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان
مراسل العالم: استشهاد طفلين وجرح ثلاثة بينهم امرأة في منطقة المرير شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة بقصف العدوان على منازل المواطنين
الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي فقد مضمونه بالنسبة لإيران منذ أن لم تتحق المصالح المرجوة منه ولابد لتلك الوعود أن تتحقق في النهاية
الخارجية الإيرانية: إذا كانت الترويكا الأوروبية تريد أن تعتبر بجدية شريكا منصفا يجب عليها أن تتعامل كشريك منصف
الخارجية الإيرانية: إذا كانت الترويكا الأوروبية تريد أن تعتبر بجدية شريكا منصفا يجب أن تتعامل كشريك منصف
الخارجية الإيرانية ردا على الترويكا الأوروبية: البيان الذي لا يتم فيه الإشارة إلى تقصير اميركا في الاتفاق النووي لا يعبر سوى عن جهل مطلقيه بالحقائق
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على المركز الفني للتدريب التابع لوزارة الكهرباء بمنطقة ذهبان في مديرية بني الحارث
مهدي صفري: نحن جادون في المفاوضات في فيينا ونامل للتوصل لنتائج جيدة
مهدي صفري: الاتفاقية الاستراتيجية بين ايران والصين تم توقيعها لكن الجائحة حددت مجالات التواصل وان ارضيات التعاون جاهزة
مهدي صفري: نسعى لتعزيز التعاون مع دول الجوار كالخدمات الهندسية
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على المركز الفني للتدريب التابع لوزارة الكهرباء بمنطقة ذهبان في مديرية بني الحارث
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش
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