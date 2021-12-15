الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ملكة بريطانيا تبحث عن بستاني لتنسيق الحدائق .. وهذا الراتب!

ملكة بريطانيا تبحث عن بستاني لتنسيق الحدائق .. وهذا الراتب!
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قصر باكنغهام أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تبحث عن بستاني لتنسيق الحدائق بمقر إقامة الملكة في قلعة وندسور، مقابل أجر سنوي يبلغ 19500 جنيه استرليني (حوالي 26 ألف دولار).

العالممنوعات

وبحسب"ديلي ميل"، فقد ذكر الإعلان أن هذه الوظيفة ستوفر للفرد فرصة "لترك بصمته"على الأراضي الملكية الشاسعة، والمساعدة في ضمان الحفاظ على أراضي قلعة وندسور والمناطق المحيطة بها وفقا لأعلى المعايير"، مبينا أن الراتب السنوي هو 19500 جنيه إسترليني، أما دوام العمل فسيكون من الاثنين إلى الجمعة "مع عطلات نهاية الأسبوع في بعض الأحيان".

وقال إن "فريق الحدائق في The Royal House يقوم بصيانة ورعاية الحدائق التي يشاهدها آلاف الزوار والضيوف كل عام. ووصف الإعلان العمل في القلعة بأنه يمنح إحساسا بالفخر بالانضمام إلى فريق في قلب مؤسسة مشهورة عالميا، مشيرا إلى أن العمل لدى الأسرة المالكة هو "استثنائي".

روابط ذات صلة

ارتفاع التضخم البريطاني عند أعلى مستوى منذ عقد

انتشار "أوميكرون" يثير أزمة صحية كبيرة في بريطانيا!

بريطانيا تدرس جميع خيارات الردّ إذا غزت روسيا أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوليانوف: الاتفاق بين إيران والوكالة سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا

بعد الإقتراحات المكتوبة وكاميرات "تسا".. إيران تحرم مفاوضي فيينا من سلاح المزاعم  

روسيا مستعدة للمساهمة في تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا

شاهد/ يمني يرمي الأموال في شوارع عدن

الجزائر تسخر من مزاعم مغربية 'سخيفة' عن دعم جنود إيرانيين لـ"البوليساريو"!

رايتس ووتش تطالب الفنانين بالتحدث عن الانتهاكات في السعودية