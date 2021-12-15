ملكة بريطانيا تبحث عن بستاني لتنسيق الحدائق .. وهذا الراتب!

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وبحسب"ديلي ميل"، فقد ذكر الإعلان أن هذه الوظيفة ستوفر للفرد فرصة "لترك بصمته"على الأراضي الملكية الشاسعة، والمساعدة في ضمان الحفاظ على أراضي قلعة وندسور والمناطق المحيطة بها وفقا لأعلى المعايير"، مبينا أن الراتب السنوي هو 19500 جنيه إسترليني، أما دوام العمل فسيكون من الاثنين إلى الجمعة "مع عطلات نهاية الأسبوع في بعض الأحيان".

وقال إن "فريق الحدائق في The Royal House يقوم بصيانة ورعاية الحدائق التي يشاهدها آلاف الزوار والضيوف كل عام. ووصف الإعلان العمل في القلعة بأنه يمنح إحساسا بالفخر بالانضمام إلى فريق في قلب مؤسسة مشهورة عالميا، مشيرا إلى أن العمل لدى الأسرة المالكة هو "استثنائي".