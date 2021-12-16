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تحالف العدوان يزعم تدمير طائرة مسيرة أطلقتها القوات اليمنية

تحالف العدوان يزعم تدمير طائرة مسيرة أطلقتها القوات اليمنية
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

زعم تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية، صباح الخميس، تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية "انطلقت من مطار صنعاء الدولي".

العالم - السعودية

وقال التحالف في بيان: "تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من مطار صنعاء الدولي"، بحسب التلفزيون السعودي.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء عن سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقها اليمنيون.

وأضاف أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وفي وقت سابق، مساء الأربعاء، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية وأهداف "حيوية" في السعودية التي تقود تحالف العدوان على اليمن.

ونشر العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات اليمنية، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن "جماعة أنصار الله تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بـ 5 صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة".

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