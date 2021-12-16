خليل الحية: كل محاولات ثني حماس عن مشروعها باءت بالفشل

العالم- فلسطين



وقال الحية، في حوار مع فضائية الأقصى في ذكرى انطلاقة حماس ال34: إن حماس لم تكن رقما من الأرقام، بل كان لها عنوان وإستراتيجية واضحة، وكانت انعطافة جديدة في تاريخ شعبنا.



كما قدم الشكر لمن احتضنوا فلسطين والقدس والأقصى، مردفا أننا نعاهدهم بأن نبقى أوفياء لهم ولفلسطين حتى التحرير والعودة والانتصار.



وفي سياق آخر، حمّل الحية الاحتلال نتائج عبثه في القدس والأقصى وما حولهما، مؤكدا أن أي مساس بهما سيعيد سيف القدس ليقطع يد المحتلين.



وأشار الحية إلى أن الاحتلال لا يوجد عنده أي جدية في تحريك ملف الأسرى، مؤكدا أن الجهد سيتواصل لتحرير أسرانا بكل السبل.



وأكد أن التطبيع مع الاحتلال طعنة مسمومة في خاصرة القدس، وفي ظهر القضية الفلسطينية ومقاومة شعبنا.



وأضاف أن الاحتلال والسلطة يشنان حملة مسعورة بأشكال عديدة لاعتقال أبناء شعبنا، من حركة حماس ومن غيرها.