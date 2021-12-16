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الاتفاق النووي ومصير مفاوضات فيينا

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو مصير مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بعد المواقف الغربية ورد طهران؟

العالم – مع الحدث

هل محاولات ربط الاتفاق بقضايا خارج عنه كما يريد الامريكي محكومة بالفشل؟

ماذا يعني تمسك الوفد الايراني بتطبيق شروط الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة؟

ما اهمية مطالبة الامم المتحدة بإلغاء أو تجميد الحظر الامريكي والتعاون مع ايران؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة کل الباحث بالشؤون الاقليمية والدولية طلال عتريسي والمتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى النائب مصطفى نخعي والسفير العراقي السابق لدى الاتحاد الاوروبي جواد الهنداوي.

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