غروندبرغ يبحث في فرنسا سبل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية

العالم - اليمن

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان مقتضب، إن "المبعوث الأممي زار فرنسا اليوم والتقى بكبار المسؤولين الفرنسيين (دون ذكرهم)".

ونقل البيان عن غروندبرغ قوله إن "الدعم الدولي المنظم لجهود الأمم المتحدة ضروري من أجل عملية سياسية جامعة تهدف للتوصل إلى حل شامل للنزاع في اليمن".

وأضاف المبعوث الأممي أن "لفرنسا دور مهم تلعبه كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي"، دون تفاصيل أخرى.

وتشير أرقام حديثة للأمم المتحدة إلى أن العدوان على اليمن أسفر عن مقتل نحو 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدى العدوان إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.