شاهد..حلب تحتضن معرض “منتجين” في نسخته الثانية

العالم - مراسلون

بوجوه مستبشرة بغد افضل 148 منتجًا من مختلف المهن والصناعات الصغيرة يشاركون بمعرض منتجين بنسخته الثانية بخان الشونة في حلب القديمة.

وقال فارس الشهابي وهو رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: "المشاركين منهم من بدأ من الصفر ومنهم من تحت الصفر، ومنهم متضررين والبعض منهم خسر شهداء من عائلته، وبالتالي أن يعملوا صناعات وحرف قابلة للتطور والنمو هذا انجاز، وهذا يبعث الأمل لنا جميعًا، ومن واجبنا ان نحتضنهم ونساعدهم على النمو حتي يكبروا اكثر".

تنوعت منتجات المعرض بين الغذائية والصناعية ومستحضرات التجميل اضافة لبعض البنوك المفتتحة حديثا، والتي تقدم خدماتها للصناعيين والتجار بهدف تشجيعهم لعودة عاصمة الصناعة السورية للواجهة من جديد.

ورغم الحصار المفروض على سوريا الا ان تجارها وصناعييها لم يقفوا مكتوفي الايدي، بل بادروا بالاعتماد على الذات وتصنيع معدات الانتاج بانفسهم للاسراع بدوران عجلة الانتاج التي تساهم بدعم الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

هي رسالة للعالم ان صناعة حلب بدأت تستعيد عافيتها، وليس كما يروج بأن معاملها توقفت عن الإنتاج، خلافًا للطبيعة المدينة الصناعية وأهلها المنتجين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...