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نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة

نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر التقدم بالمفاوضات من موقع القوة من استراتيجيات السياسة الخارجية للحكومة الحالية.

العالم - ايران

وقال مخبر في كلمته الاربعاء خلال ملتقى السفراء ورؤساء الممثليات الايرانية في الدول الجارة المنعقد في طهران: ان التفاوض من موقع الضعف مع القوى العالمية ليس من استراتيجيات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد بان الحكومة تعمل على تعزيز القدرات الداخلية ولا تربط ادارة البلاد بقضية المفاوضات، واشار الى توجيهات وتاكيدات قائد الثورة الاسلامية بالاستفادة من فرصة المشاركة الشعبية الفاعلة في ادارة البلاد وقال: انه ينبغي توجيه السيولة النقدية نحو الاستثمار والانتاج والاستفادة من الطاقات الراهنة في مسار تنمية وتقدم واعمار البلاد.

واعتبر وجود 15 دولة جارة ميزة كبرى للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الاستراتيجية الاساسية للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة هي تنظيم وتعزيز العلاقات مع الجيران.

واشار الى الظروف الجغرافية للبلاد وقال: ان وجود بحر قزوين في شمال البلاد والخليج الفارسي في جنوبها، يعد فرصة كبرى لتوفير فرص العمل وزيادة الرخاء الاجتماعي والانتاج الوطني ومعالجة ازمة المياه.

وقال مخبر: ان التقدم بالاستراتيجيات السياسية في التعامل مع الدول الاخرى لن يستمر في حال عدم وجود انشطة اقتصادية مستديمة وبناء عليه ينبغي العمل على ايجاد علاقات بناءة مع الدول الجارة ودول المنطقة والعالم وان نتابع الاستثمارات المشتركة بجدية.

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نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة