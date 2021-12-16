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حماس: مشاريع التطبيع ستفشل في تفتيت صمود شعبنا

حماس: مشاريع التطبيع ستفشل في تفتيت صمود شعبنا
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، أن مشاريع التطبيع ستفشل في تفتيت صمود الشعب الفلسطيني.

العالم- فلسطين

وقال حماد، خلال حوار مع فضائية الأقصى بمناسبة ذكرى الانطلاقة الـ34: إن صفقة القرن فشلت واندثرت، وعلى العالم أن يدرك أن قضية فلسطين لن تحل إلا بتحريرها.

وجدد حماد التأكيد أن ملف الأسرى من أولويات حركة حماس، وأنها تعمل ولا تزال على تحريرهم بما لديها من جنود أسرى، متوعدا الاحتلال بأسر المزيد من الجنود في المعارك القادمة.

واستنكر حماد اعتداءات السلطة مؤخرا على المعارضين والمقاومين في الضفة الغربية، مطالبا أبناء الأجهزة الأمنية بتوجيه أسلحتهم إلى الاحتلال بدلا من أبناء شعبهم.

وأضاف حماد أن الحركة تولي اهتماما خاصا بالشباب لتوظيف طاقاتهم في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدا أن شباب فلسطين يتميزون بإبداعهم في كل المجالات.

وأوضح أن دائرة الشباب في الحركة ستهتم برعاية كل الشباب الفلسطينيين، وليس فقط شباب حركة حماس؛ لأن الحركة خادمة للشعب الفلسطيني.

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