أطعمة تنشط الرئتين وتكافح التلوث.. أبرزها التفاح والزنجبيل

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ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، ليس هذا فحسب ، بل يمكن أن يؤثر تلوث الهواء أيضا على عين المرء مما يؤدي إلى حساسية العين والتهاباتها.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في مكافحة تلوث الهواء.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يساعد فيتامين سي الموجود في الحمضيات على تقوية المناعة وتقليل آثار التلوث على الجسم، اختر الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفراولة والتفاح والبطيخ لتقليل الاستجابة التحسسية الالتهابية.

مصادر فيتامين هـ وأ

زيت الزيتون ، بذور عباد الشمس ، اللوز ، البندق ، الأفوكادو مليئة بفيتامين هـ ، بينما الجزر واللفت والبطاطا الحلوة والمشمش مصادر غنية بفيتامين أ الأساسي. يمكن أن توفر هذه الأطعمة الحماية التي تشتد الحاجة إليها ضد تلوث الهواء.

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا الدهنية

أكدت دراسات مختلفة أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا الدهنية يمكن أن تقلل الالتهاب وحتى الإجهاد التأكسدي بسبب تلوث الهواء، تناول الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والسلمون.

التفاح

يحتوي التفاح على الأحماض الفينولية والفلافونويد التي تساعد في تقليل الالتهاب في ممرات الهواء بسبب تلوث الهواء، يحتوي الأناناس على الإنزيم الذي يقلل من تورم الشعب الهوائية ويساعدك على معالجة مشاكل السعال.

الزنجبيل

يسمح لك الزنجبيل بإزالة الملوثات من الشعب الهوائية وتقليل تهيج الرئة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تسمح لك بمكافحة أعراض الحساسية الناتجة عن تلوث الهواء وتنظيف الشعب الهوائية، لكن تجنب الإفراط في تناول الشاي الأخضر.

شاي النعناع

يساعد النعناع على تنشيط الرئتين وتهدئة الجهاز التنفسي. يمكنك تناول شاي النعناع أيضا.

الكركم

الكركم له خصائص علاجية يمكن أن تساعد في التخلص من السعال والبرد.

ريحان

يمكن أن يساعد الريحان في التغلب على تهيج الحلق، اختر شاي الريحان أو زين الحساء باستخدام أوراق الريحان، يمكنك مضغ أوراق الريحان النيئة أيضا.

الطماطم

تعتبر الطماطم مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن وتساعد الشخص على تجنب مشاكل الجهاز التنفسي.