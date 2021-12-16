بالفيديو.. كيف يبدو مسار محادثات فيينا؟

العالم - خاص بالعالم

فالطرف الاوروبي في المفاوضات الذي مازال غير جاهز للعمل بجدية، مصر على ممارسة الضغوط للحصول على مكاسب تتجاوز الاتفاق النووي، أمر اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان طهران لن تقبل به، وشدد خلال اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، على ان ايران تسعى بحسن نية للتوصل الى اتفاق جيد لكنها لا تتحمل لغة التهديد، محذرا الاطراف الغربية من ان لغة التهديد تعطي نتائج عكسية.

من جهته اكد غوتيريش انه الامم المتحدة ستبذل جهودها لتصل محادثات فيينا الى نتيجة جيدة، مشيدا بسماح ايران الطوعي بنصب كاميرات جديدة في مجمع تسا بمدينة كرج، كما اعلنت طهران.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان: "لقد توصلنا الى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد رد ايران على بعض المزاعم التي اعربت عنها الوكالة، وتم الاتفاق على استمرار التعاون اكثر من ذي قبل. مفاوضات فيينا تجري بصعوبة ولكنها تسير في اتجاه جيد".

وهو ما اكد عليه كبيرُ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، حيث تستمر المحادثات بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، مشددا على ان التوصل الى اتفاق امر ممكن اذا شارك الجميع بجدية.

اما المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده فرد على بيان الترويكا الاوروبية الاخير، مؤكد ان أي بيان حول الاتفاق النووي لا يشير الى مسؤولية اميركا يعبر عن جهل مُصدريه المطلق، خاصة وان الاتفاق اصبح فارغا من مضمونه مع عدم تحقق المكاسب الموعدة، داعيا الدول الاوروبية الثلاث فرنسا والمانيا وبريطانيا إلى التصرف كشريك منصف.