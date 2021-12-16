طهران ستستكمل برنامجها السلمي إذا فشلت مفاوضات فيينا

العالم – خاص بالعالم

وقال الباحث بالشؤون الاقليمية والدولية طلال عتريسي ان الطرفين بالمفاوضات النووية يضغطان فيما يخص موضوع الوقت بتأكيد ايران انه اذا لم يتم الاتفاق ستنسحب من المفاوضات والطرف الاوروبي ايضا يضغط ان المفاوضات لها وقت محدد لكن في حقيقة الامر الطرفان جديان في التفاوض حتى لو طال امد التفاوض.

واشار الباحث بالشؤون الاقليمية والدولية الى رفض ايران التسييس بمعنى ان يكون هناك ربط بين قرارات الوكالة وبين قضايا وملفات اخرى في المنطقة.

واضاف عتريسي ان امريكا في اثناء المفاوضات الاولى حاولت نفس الشيء ورفضت ايران ولازالت ترفض التسييس ولازال الطرف الغربي يمارس اقصى الضغوط والتهويل النفسي وان المفاوضات لن تستمر.

واكد الباحث بالشؤون الدولية قول ايران ان مصالح ومستقبل الشعب الايراني غير مرهونة بالمفاوضات وهذه رسالة انه اذا فشلت المفاوضات ستستكمل البرنامج النووي السلمي وستنظم وضعها الاقتصادي بحسب الظروف.

وشدد عتريسي على ان ايران تأتي الى المفاوضات من موقع قوي بانها لن ترهن مستقبل البلاد والشعب الى القرار الامريكي الغربي خاصة بعد ان انجزت عدة خطوات كل هذه السنوات وتوطيد علاقاتها مع الدول الكبرى مما يضعف تأثير العقوبات على ايران.

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