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القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة تجسسية من نوع "سكان إيغل" أميركية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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