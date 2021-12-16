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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره المجري بيتر سيارتو ويبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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