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تسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في مركز مدينة البوكمال

تسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في مركز مدينة البوكمال
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

تم تسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

العالم - سوريا

يتبع..

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تسوية أوضاع نحو 6 آلاف شخص في مركز مدينة البوكمال