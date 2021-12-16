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وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإيطالي يبحثان ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية

وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإيطالي يبحثان ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقائها مع نظيرها الإيطالي" لويجي دي مايو" ملفي الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.

العالم - افريقيا

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، فقد أكدت المنقوش أن حل قضية الهجرة غير الشرعية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة، وأثنى على جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية وما حققته من استقرار وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا دعم بلاده، وكذلك الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإيطالي يبحثان ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية

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